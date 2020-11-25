"Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули

Говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину - несправедливо.

Про це повідомила нардепка "СН", заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ.

"Я рідко хвалю уряд і багато від них вимагаю. Я критикую "карантин вихідного дня" за відсутність обгрунтування і цифр. Але говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину - несправедливо.

1. Працює ОКРЕМА програма підтримки родин ФОПів 1 та 2 групи, які мають дітей віком до 10 років. Щомісячна додаткова виплати (до інших виплат, якщо є) від 1 779 грн до 2 218 гривень. Виплатили 830 млн грн.

2. З квітня діє карантинна програма компенсації зарплати працівникам приватних підприємств на час простою. Тобто ми кажемо бізнесу: не звільняйте людей, будь ласка, ми покриємо вам частину видатків на зарплату. Виплатили на сьогодні 3,8 млрд грн і зберегли робочі місця для 370+ тисяч людей.

3. За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - це рефінанс попередньо отриманих позик, які фактично рятують бізнес від банкрутства.

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Що ЩЕ можна зробити і які пропозиції Президента вже ГОТОВІ до розгляду?

- Визнати "карантин вихідного дня" форс-мажором (уряд опрацьовує це питання).

- Розширити програму "5-7-9" на ресторанний бізнес (я ще в червні зареєструвала законопроект 3753 про це).

- Закласти в бюджет кошти на розвиток української промисловості (комітет економічного розвитку подавав комплекс пропозицій).

- Передбачити одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8000 грн ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин. Цю допомогу в разі ухвалення ініціативи планується нараховувати вже в грудні (для тих, хто працює по-білому).

- Компенсувати ЄСВ за найманих працівників (одноразово) компаніям у сумі, яка дорівнює середньомісячній за останні 10 місяців (тільки для тих юросіб, в кого повна заборона діяльності і в кого немає боргів по сплаті ЄСВ).

- Компенсувати скорочені години робочого часу (одноразово) - ДО 8000 грн, але конкретно по скороченим годинам. Тобто індивідуально для кожного працівника (цією нормою зможуть скористатися близько 400 тис осіб)

- Передбачити податкові канікули для ФОПів 1 групи, яких близько 200 тис. (це підприємці-одноосібники без найманих працівників, які займаються роздрібним продажем товарів на ринках та/абo надання побутових послуг населенню).

- Списати податковий борг платникам податків, у тому числі громадянам, у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року.

Сподіваюся, парламент не буде тягнути і розгляне всі ці ініціативи вже наступного пленарного тижня.

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Так, можливо у поданих пропозиціях закладені не такі великі суми компенсації для бізнесу, як, скажімо в Німеччині. Але маємо виходити з наших економічних реалій, а не займатися популізмом. Головне зараз – якнайшвидше ухвалити дієві заходи, які допоможуть людям зберегти роботу і дохід", - заявила Підласа.



