Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані проти коронавірусу вже у грудні, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

В Євросоюзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу серед населення вже у грудні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія вже уклала угоди з 6 фармацевтичними компаніями про постачання вакцин проти COVID-19.

"Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані до кінця грудня. Держави-члени ЄС мають вже зараз готуватися до вакцинації. Це наш квиток із цієї пандемії", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні, завтра представлять всеохопний план