Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС

Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні тактичних рюкзаків для медиків і розвідників, які перебувають у зоні ООС на Донбасі.

Про це волонтерка повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Юсупової, вони дорогі, але дуже потрібні.

"На фронті погані новини, кожен день обстріли наших позицій і вчора ворожий снайпер убив нашого воїна. У госпіталі все так само, лежать бійці з ампутацією, з онко, з ковідом, постійно йдуть операції і важке відновлення. Завтра збираємося в ірпінський госпіталь, провідати наших бійців. Треба відвезти продукти і речі. Сьогодні закупилась для посилок на фронт, маски, чайники, антисептик, кава, багато ліків. Особливо просять протизастудне у великих кількостях, дексалгін, від температури і вітаміни. Вітаміни треба ще купити. Люди, багато охають в соцмережах, але краще допомогти на справі, тому що потреб дуже багато, волонтери самі не впораються. За минулі два тижні витрата близько 80 тис., звіти є у мене на сторінці. Цього тижня відправила на лікування 25 тис. і 9 500 грн, чеки публікую", - йдеться в повідомленні.

Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова

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