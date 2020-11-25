Сподіваюся, Кабмін хоча б до кінця тижня внесе в Раду проєкт Держбюджету-2021: до закінчення року залишається вісім пленарних днів, - "слуга народу" Корнієнко

У парламентській фракції партії "Слуга народу" розраховують, що Кабінет міністрів до кінця поточного тижня внесе до Верховної Ради доопрацьований до другого читання законопроєкт про Держбюджет України на 2021 рік.

Про це сказав "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки невідомо, коли саме уряд внесе доопрацьований проєкт Держбюджету, хоча ми чекаємо цього ще з минулої п'ятниці, відповідно, як і повинні були вони зробити. Але я сподіваюся, що хоча б протягом цього тижня, до кінця тижня, внесуть. Нам вже потрібно за нього проголосувати, оскільки залишається вісім пленарних днів до закінчення року. Звичайно, ми можемо і на позачергове зібратися, але хотілося б працювати в межах графіка", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада підтримала, із запізненням на два тижні від закладеного в Бюджетний кодекс графіка, внесений урядом законопроєкт № 4000 про Держбюджет України на 2021 рік у першому читанні, прийнявши бюджетні висновки і рекомендував уряду врахувати їх при підготовці документа до другого читання і збільшити доходи на 20,2 млрд грн.

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