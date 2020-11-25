Сподіваюся, Кабмін хоча б до кінця тижня внесе в Раду проєкт Держбюджету-2021: до закінчення року залишається вісім пленарних днів, - "слуга народу" Корнієнко
Про це сказав "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Поки невідомо, коли саме уряд внесе доопрацьований проєкт Держбюджету, хоча ми чекаємо цього ще з минулої п'ятниці, відповідно, як і повинні були вони зробити. Але я сподіваюся, що хоча б протягом цього тижня, до кінця тижня, внесуть. Нам вже потрібно за нього проголосувати, оскільки залишається вісім пленарних днів до закінчення року. Звичайно, ми можемо і на позачергове зібратися, але хотілося б працювати в межах графіка", - зазначив Корнієнко.
Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада підтримала, із запізненням на два тижні від закладеного в Бюджетний кодекс графіка, внесений урядом законопроєкт № 4000 про Держбюджет України на 2021 рік у першому читанні, прийнявши бюджетні висновки і рекомендував уряду врахувати їх при підготовці документа до другого читання і збільшити доходи на 20,2 млрд грн.