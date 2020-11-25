Українського блогера Орєшнікова затримали в Індонезії на запит РФ

Михайло Орєшніков у 2014 році попросив в Україні політичного притулку, а в 2016-му році отримав український паспорт. У Росії його звинувачують у нападі на поліцейських під час проукраїнської акції.

Орєшников був затриманий в аеропорту Джакарти 6 листопада на запит Інтерполу. Про це повідомив в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"В аеропорту Джакарти під час затримання у нього було вилучено українські документи, а в акті затримання і наступних документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв'язуватися з українським посольством і перші тижні тримали в одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв'язок, прогулянки, інформація)", - написав Цаплієнко.

Затримання Орєшнікова прокоментували в українському МЗС, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За інформацією міністерства, блогер юридично не оформив вихід із громадянства Російської Федерації.

"23 листопада 2020 року посол України в Індонезії провів зустріч із керівництвом Національного центрального бюро Інтерполу в Індонезії, поінформував про випадки зловживання російською стороною інструментами Інтерполу для переслідування громадян за політично вмотивованими звинуваченнями та наголосив на необхідності неупередженого розгляду справи. Дипломатична установа України також направила ​​відповідну ноту в Міністерство закордонних справ Індонезії", - заявили у зовнішньополітичному відомстві України.

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Зазначається, що український консул відвідав Михайла Орєшнікова в місці утримання.

"Завдяки його сприянню, затриманий провів телефонні розмови з рідними. Консул також передав засоби індивідуального захисту. Скарг щодо умов утримання або стану здоров'я затриманий не висловлював", - вказали в міністерстві.