УЄФА визнав технічну поразку збірної України у скасованому матчі з командою Швейцарії, УАФ планує оскаржити рішення

Збірній України присудили поразку з рахунком 0:3 у матчі Ліги націй зі Швейцарією.

Рішення ухвалив Апеляційний комітет УЄФА, який проводив своє засідання в середу, 25 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини української збірної, і зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

УАФ має право оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Віцепрезидент організації Юрій Запісоцький заявив, що УАФ оскаржить рішення у Спортивному арбітражному суді, щойно буде отримано повний текст рішення з мотивувальної частини.

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Поки ж у підопічних Андрія Шевченка 6 очок і останнє місце в групі. Тому на наступний сезон збірна України потрапляє в дивізіон Ліги націй.

Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар міста Люцерн відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна.

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