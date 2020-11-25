УЄФА визнав технічну поразку збірної України у скасованому матчі з командою Швейцарії, УАФ планує оскаржити рішення
Рішення ухвалив Апеляційний комітет УЄФА, який проводив своє засідання в середу, 25 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини української збірної, і зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.
УАФ має право оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
Віцепрезидент організації Юрій Запісоцький заявив, що УАФ оскаржить рішення у Спортивному арбітражному суді, щойно буде отримано повний текст рішення з мотивувальної частини.
Поки ж у підопічних Андрія Шевченка 6 очок і останнє місце в групі. Тому на наступний сезон збірна України потрапляє в дивізіон Ліги націй.
Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар міста Люцерн відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна.