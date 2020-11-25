Помер легендарний аргентинський футболіст Марадона

Помер відомий аргентинський футболіст Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Як повідомило видання Clarin причиною смерті стала зупинка серця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє видання Ole, 60-річному Марадоні стало зле вдома, де він відновлювався від раніше перенесеної операції на головному мозку. Попри зусилля лікарів, які прибули, він помер.

Агентство ЕФЕ із посиланням на його агента Матіаса Морію підтверджує інформацію про смерть Марадони. Агентство також наводить повідомлення аргентинської преси, в яких сказано про те, що у Марадони стався серцевий напад.

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