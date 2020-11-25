Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента США. Він надіслав вітання телеграмою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CCTV.
У своєму привітанні китайський лідер висловив сподівання на те, що надалі у двосторонніх відносинах Китаю та США "не буде розбіжностей і протиріч". За його словами, китайська сторона прагне до нормалізації відносин зі Штатами.
"Стабільний розвиток відносин Китаю і США відповідає запитам і інтересам двох країн, а також очікуванням міжнародного співтовариства", - написав Сі Цзіньпін.
Зазначимо, що під час правління Дональда Трампа у статусі президента США Китай був зведений у статус головного суперника і загрози для Сполучених Штатів. Через це відносини між урядами двох країн були складними.