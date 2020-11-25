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Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

13 071138
Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині
Триденну національну жалобу оголошено в Аргентині у зв'язку з кончиною знаменитого футболіста Дієго Марадони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє аргентинський телеканал TN24 із посиланням на канцелярію президента країни.

"У зв'язку зі смертю Дієго Армандо Марадони президент оголошує триденну національну жалобу, починаючи від нинішнього дня", - сказано в повідомленні президентської канцелярії, поширеному в середу.

Раніше в середу про кончину Марадони розповів його агент Матіас Моріа.

Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.

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Топ коментарі

  • shokolad
    Легенда відійшла у вічність........
  • nehohо
    Триденну жалобу, у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони, оголошено в Аргентині - Цензор.НЕТ 5373
  • три - пятнадцать
    классный футболист - очень и очень жаль.
    хотя иногда и "рука Бога" помогала - как в том матче с анличaнами.
    но его присутствие на поляне - уже глубокий был напряг у той стороны.
    очень жаль....
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