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Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко

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Україна і Сент-Вінсент і Гренадини домовилися про безвізовий режим.

Про це повідомив у Twitter посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадинами були встановлені в 2019 році.

"Сьогодні разом із верховним комісаром Сент-Вінсента і Гренадин у Великій Британії Ценіо Льюїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - зазначив Пристайко.

Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко 01

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Потужно! Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3554
  • Вася Шевченко f77d76ba
    уррра! ну хоть засну сегодня спокойно )))
    Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7216

    .
  • AbOriginal_UA
    А шо там с Кабо-Верде? Когда безвиз?
    Пенсионеры волнуются - скоро сезон... Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5207
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