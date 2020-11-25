Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко

Україна і Сент-Вінсент і Гренадини домовилися про безвізовий режим.

Про це повідомив у Twitter посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадинами були встановлені в 2019 році.

"Сьогодні разом із верховним комісаром Сент-Вінсента і Гренадин у Великій Британії Ценіо Льюїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - зазначив Пристайко.