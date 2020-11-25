Україна підписала безвіз із карибською державою Сент-Вінсент і Гренадини, - Пристайко
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Україна і Сент-Вінсент і Гренадини домовилися про безвізовий режим.
Про це повідомив у Twitter посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадинами були встановлені в 2019 році.
"Сьогодні разом із верховним комісаром Сент-Вінсента і Гренадин у Великій Британії Ценіо Льюїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - зазначив Пристайко.