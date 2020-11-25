Сенат Франції рекомендував уряду визнати незалежність Нагірного Карабаху. В Азербайджані заявили про упередженість французьких парламентаріїв

Сенат Франції проголосував у середу, 25 листопада, про ухвалення резолюції, якою визнають Нагірно-Карабаську Республіку (Республіку Арцах).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив один з авторів резолюції Брюно Ретайо.

Зазначається, що у Сенаті (верхній палаті парламенту Франції) за прийняття резолюції проголосували 305 членів, один висловився проти. Перед голосуванням майже дві години тривали дебати щодо Нагірного Карабаху.

Раніше резолюцію також підтримали у нижній палаті. Це означає, що її підтримав весь парламент і тепер резолюцію має розглянути уряд.

На своїй сторінці у Twitter Ретайо зазначав, що "тільки незалежність може міцно гарантувати права і свободи населення Нагірного Карабаху перед обличчям турецького ісламістського експансіонізму".

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Проєкт резолюції був внесений на розгляд верхньої палати французького парламенту 18 листопада. Зокрема у ньому закликають "визнати республіку Нагірний Карабах і зробити це визнання інструментом переговорів для встановлення міцного миру".

Також сенатори просять уряд Франції надати населенню Нагірного Карабаху масштабну гуманітарну допомогу, вимагають відкриття гуманітарних коридорів та проведення міжнародного розслідування військових злочинів, скоєних в регіоні.

Політичні партії Азербайджану опублікували спільну заяву щодо резолюції у якій дії Франції назвали упередженими, а позицію відверто провірменською, пише "Азертадж".

"Упереджені дії, що тривають з перших хвилин конфлікту і по теперішній час, свідчать про те, що Франція, як країна-співголова Мінської групи ОБСЄ, не може зберігати нейтралітет...Франція упереджено захищає загарбницьку Вірменію, вона необ'єктивна, підтримує окупанта і не виконує посередницьку місію", ㅡ сказано в заяві.

Водночас в Азербайджані заявляють, що останні події показали, що "в реальному врегулюванні конфлікту зацікавлені лише Росія і Туреччина".

Зі свого боку прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян подякував за рішення Сенату Франції у Twitter та заявив, що країна "підтверджує свою прихильність до загальнолюдських цінностей, а також до поваги основних принципів міжнародного права".