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ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров

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ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров
Євросоюз надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації.

Про це сповідомив на своїй сторінці у Фейсбук віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"€9,6 млн - перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного урядування та Іспанський фонд FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів щодо електронних послуг, кібербезпеки і захисту даних, розвитку реєстрів", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що фінансування також стосуватиметься:

  • розробки інфраструктури для електронного урядування;
  • модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі "Дія" і в додатку "Дія";
  • візуалізації інформації про доступ до широкосмугового інтернету в Україні;
  • продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";
  • розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора - державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;
  • розвитку довірчих послуг.

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Топ коментарі

  • темний лорд
    О,как раз зеле в самолёт новый интернет
  • Bogdan_
    цифровая трансформация самолета ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 2196
  • Beer Bear
    пустят на дороги. коксовые дороги
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