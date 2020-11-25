ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров

Євросоюз надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації.

Про це сповідомив на своїй сторінці у Фейсбук віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"€9,6 млн - перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного урядування та Іспанський фонд FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів щодо електронних послуг, кібербезпеки і захисту даних, розвитку реєстрів", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що фінансування також стосуватиметься:

розробки інфраструктури для електронного урядування;

модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі "Дія" і в додатку "Дія";

візуалізації інформації про доступ до широкосмугового інтернету в Україні;

продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";

розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора - державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;

розвитку довірчих послуг.

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