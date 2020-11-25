Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ

Кабінет Міністрів і Офіс президента розглядають два варіанти запровадження локдауна в період новорічних свят через поширення захворюваності на COVID-19. Сценарій залежить від темпів поширення СOVID-19 і завантаженості медичної системи.

Про це Суспільному повідомили джерела, близькі до переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Варіант локдауна справді обговорюється зараз у Кабміні й Офісі президента. Поки розглядається два варіанти, залежно від того, якою буде статистика захворюваності. В "лайтовому" варіанті нам запропонують локдаун після Нового року, на три тижні, саме на час новорічних канікул" , - сказав співрозмовник видання.

Але якщо кількість нових випадків зростатиме, локдаун можуть ввести вже з 20 грудня і тоді він захопить новорічні свята.

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Співрозмовник зазначив, що в даний час відсоток заповнюваності лікарень коливається по Україні в середньому в межах 50%, але якщо він досягатиме 80%, система охорони здоров'я може не витримати.

"І тоді настане те, про що говорив Степанов (міністр охорони здоров'я Максим Степанов. - Ред.): вибіркова госпіталізація і медичний колапс. Варіанти локдауна поки тільки опрацьовуються, можливо, транспортне сполучення зупинятися не буде", - додали в ОПУ.

Нагадаємо, 20 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за більш ніж 30 тис. хворих на COVID-19 за добу уряд наполягатиме на введенні більш жорстких карантинних заходів.