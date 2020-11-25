Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова

Упродовж року за статтею домашнє насильство в Україні зареєстровано понад 2,7 тис. правопорушень, що більше, ніж торік.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж року за статтею домашнє насильство (ст.126-1 КК України) зареєстровано понад 2 700 правопорушень, минулого року - 1,5 тис. У 2020 році 1,7 тис. проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, проти 758 торік", - написала генпрокурорка.

Крім того, Венедіктова зазначила, що каталізатором домашнього насильства стала також і пандемія.

"Унаслідок зростання безробіття, самоізоляції і з інших причин рівень домашнього насильства в країні виріс, і проблема гостро потребує вирішення", - написала вона.

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Генеральна прокурорка вважає, що Україна має нарешті ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства. Так, за її словами, основні положення Стамбульської конвенції щодо криміналізації діянь, пов'язаних із домашнім насильством, вже реалізовані в українському законодавстві і прокурори спільно зі слідчими активно залучають до відповідальності тих, хто піднімає руку на жінок і дітей.

"В середньому одне кримінальне провадження такої категорії розслідується впродовж 30 днів і направляється в суд", - додала Венедіктова.