Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників через помилки і неточності

Міністерство освіти і науки України заявило про перегляд своєї системи експертизи шкільних підручників, після того, як у соцмережах почали обговорювати помилки і неточності в посібниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі МОН.

Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів і якість навчання експертів, які відбирають підручники.

Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні підручники.

У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори і видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати і відредагувати.

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До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільну практику без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще в вигляді рукопису.

Вчителі, зі свого боку, мають вибирати з десятка підручників з однією назвою в стислі терміни і часто лише частини готових текстів.

"Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників вчителями з 20000 до 10000. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій вчителів, але з іншого - заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників", ㅡ зазначили в МОН.

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Деякі видавництва, які за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на професійних редакторах і терміновість, вони друкують неякісно вичитані підручники.

"Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них і авторів покладається відповідальність за якість підручників", ㅡ зазначили в МОН.