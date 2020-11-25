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Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора

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Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора
Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі Слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС викрили та повідомили про підозру підприємниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, фізичну особу-підприємця підозрюють в ухиленні від сплати єдиного податку у великому розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України).

"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що під час реалізації громадянину КНР понад 300 тисяч масок і респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія, підприємець вказувала в фінансово-господарській документації занижену ціну, внаслідок чого не відбила в податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподатковуваного доходу. Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу генерального прокурора і вжитим заходам під час досудового розслідування підприємниця сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", - сказано в повідомленні.

Прокурор направив до суду клопотання про звільнення підприємниці від кримінальної відповідальності у зв'язку зі сплатою податків і відшкодуванням шкоди, заподіяної державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).

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Топ коментарі

  • Никита Ник
    это крадуцкий? он ту же схему провернул, продав тонны масок контрабандой, в обход кассы Украины, не оплатив налогов....
  • Роман Кокоровець
    не поділилась з податковою ?
  • вставай
    Скілки там миші заплатили податковій за знищений держрезерв?
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