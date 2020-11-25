Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, фізичну особу-підприємця підозрюють в ухиленні від сплати єдиного податку у великому розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України).
"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що під час реалізації громадянину КНР понад 300 тисяч масок і респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія, підприємець вказувала в фінансово-господарській документації занижену ціну, внаслідок чого не відбила в податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподатковуваного доходу. Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу генерального прокурора і вжитим заходам під час досудового розслідування підприємниця сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", - сказано в повідомленні.
Прокурор направив до суду клопотання про звільнення підприємниці від кримінальної відповідальності у зв'язку зі сплатою податків і відшкодуванням шкоди, заподіяної державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).