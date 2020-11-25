Перехідне правосуддя для Криму і ОРДЛО може бути різним, - Мамедов

Правосуддя перехідного періоду, яке застосовуватиметься після деокупації, може бути різним для окупованого Криму і ОРДЛО.

Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua

За словами чиновника, законодавство перехідного правосуддя може бути загальним у частині притягнення до відповідальності за тяжкі злочини.

"Але загалом слід розуміти, що право перехідного періоду - це не один законопроєкт, а низка нормативних актів і комплекс механізмів, які можуть передбачати особливості для Криму і Донбасу, оскільки відмінності все ж є, але в рамках загальних векторних напрямків", - зазначив Мамедов.

Заступник генпрокурора повідомив, що зараз концепція перехідного правосуддя перебуває на розгляді в Офісі президента.