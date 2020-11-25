Суто військового вирішення питання на Донбасі я не бачу, і Генштаб ЗСУ також, - Хомчак

Людські втрати від військової операції на Донбасі обраховуватимуться трьох-чотирьохзначними цифрами за просування на 3−5 кілометрів вглиб окупованих територій

Про це заявив на зустрічі з журналістами головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак , повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Хочу, аби всі розуміли: суто військового вирішення питання на Донбасі я не бачу, і Генштаб ЗСУ також", — заявив генерал-полковник.

За його словами, військове розв’язання неможливе одразу з трьох причин. По-перше, Україна порушить міжнародне гуманітарне право у частині воєнних дій на території густозаселених районів.

"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт одразу переходить у інший. Якщо почати там активні бойові дії, то одразу буде багато жертв серед цивільного населення. Жодна цивілізована країна нас не підтримає", — пояснив він. Крім того, за словами Хомчака, не можна буде застосовувати артилерію, бо ЗСУ всюди підійшли впритул до населених пунктів.

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По-друге, серйозні жертви серед військових.

По-третє, Росія візьме кількістю.

"Вона має на сьогодні більше ресурсів. Тому ми зможемо взяти, те що захопимо раптово, нанести удари і утримати цю територію, але для цього потрібно щоб склалися умови", — пояснив главком ЗСУ.

Хомчак також підкреслив, що не всюди населення підтримує українських військових, тому на ЗСУ чекають "постріли у спину", а всі військові пересування по Донецькій і Луганській областях "зливатимуться" на "ту сторону". "Танк не встигає завестися, як інформація вже пішла", — підкреслив він. На його думку, тому треба ретельно прораховувати такі речі.