Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ
9 352100
Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна. Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив у Twitter.
Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.
"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.