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Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ

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Трамп помилував колишнього радника Флінна, засудженого за зв'язки з РФ
Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна. Його засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив у Twitter.

Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки", - написав Трамп.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Почти не спалился.

    Американцы от своего фрика избавились. Нам пора и от своего фрика-манкурта избавляться.
  • Tog Ro
    Чистая коррупция и подтверждение единого умысла !
  • Tog Ro
    Последний дембельский аккорд дедушки трампа😂
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