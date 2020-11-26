Влада Німеччини вирішила продовжити м'який локдаун до 20 грудня з можливістю продовження до січня

Влада федеральних земель Німеччини в консультаціях з канцлером Ангелою Меркель вирішила продовжити і посилити заходи громадських обмежень, вжиті для подолання пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила канцлер Німеччини в середу за підсумками наради.

"Заходи від 28 жовтня будуть продовжені спочатку до 20 грудня, ми виходимо з того, що обмеження діятимуть до початку січня", - сказала Меркель журналістам у Берліні.

За її словами, обмеження в листопаді привели до того, що зростання випадків зараження вірусом знизилося, крива стала більш плавною, але "задовольнятися цим результатом не можна", оскільки відділення інтенсивної терапії в лікарнях переповнені і лікарі перевантажені роботою.

Нагадаємо, в Німеччині з 2 листопада запровадили обмежувальні заходи з метою боротьби зі стрімким поширенням коронавірусу.

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