Найманці РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували РПГ і здійснили дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.
Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.
"Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - додали в пресцентрі ОС.