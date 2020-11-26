РФ відправила на окуповану територію Донбасу сотий "гумконвой" із 60 т вантажу
1 7368
Росія відправила на окуповану територію Донбасу сотий путінський гумконвой.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив заступник постпреда РФ при ООН у Женеві Олександр Алімов.
За його словами, 100-й конвой МНС РФ прибуде на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію сходу сьогодні, 26 листопада, із 60 т "гуманітарних вантажів".
Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям у "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.