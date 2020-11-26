РФ відправила на окуповану територію Донбасу сотий "гумконвой" із 60 т вантажу

Росія відправила на окуповану територію Донбасу сотий путінський гумконвой.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив заступник постпреда РФ при ООН у Женеві Олександр Алімов.

За його словами, 100-й конвой МНС РФ прибуде на тимчасово непідконтрольну українському уряду територію сходу сьогодні, 26 листопада, із 60 т "гуманітарних вантажів".

Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям у "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.

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