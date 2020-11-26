COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 609 207 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 007 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 60 720 993 випадки інфікування, з них 609 207 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 426 841 соба, з них 12 007 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 42 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна вже перебуває на 10-й позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на сьомій. Перед нашою державою опинилися Італія, РФ, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.



