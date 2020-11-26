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COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис. ІНФОГРАФІКА

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COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 609 207 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 007 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 60 720 993 випадки інфікування, з них 609 207 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 426 841 соба, з них 12 007 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 42 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна вже перебуває на 10-й позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - на сьомій. Перед нашою державою опинилися Італія, РФ, Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща.

COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 03
COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис 04

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Топ коментарі

  • OA
    Стесняюсь спросить: а сколько в мире в сутки вообще умирает человек, в среднем?
    А то сколько от ковида умерло нам сообщают, а сколько всего умерших - нет.
    Непорядок это, ВОЗ.
    Непонятно, это улучшение или ухудшение мировой смертности?
    Насколько выросло число умерших по сравнению с этим же днем прошлого года?
    А то сдается мне, что глав-эфиоп ВОЗовский всех в помершие от ковида записывает, потому как ВОЗу деньги только на борьбу с ковидом башляют сейчас доброхоты.
  • OA
    Вы это, Вы не мешайте Степанову отчитываться, ему премиальные идут за каждую тысячу случаев отрапортованных. COVID-19: за добу у світі померла рекордна кількість людей - понад 12 тис., захворіли - 609,2 тис - Цензор.НЕТ 8955
  • Игорь Ермоленко.
    Если учесть что в США в 10 раз больше населения то ситуация не сильно то и отличается по суточным показателям.
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