На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в уряді.
Сама церемонія відбудеться в президентському палаці Casa Rosada в столиці Аргентини Буенос-Айресі.
Двері резиденції відкриють о 8 ранку за місцевим часом для всіх охочих попрощатися з футболістом.
Величезні натовпи вже зібралися біля обеліска в центрі аргентинської столиці, а також біля стадіону футбольного клубу Архентінос Хуніорс, де Марадона починав кар'єру.
Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну національну жалобу у зв’язку зі смертю Марадони, назвавши його "найкращим футболістом у світі і людиною, яка зробила аргентинців безмірно щасливими".
Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років.
За попередніми даними, він помер у себе вдома від зупинки серця.
Марадона найбільш відомий завдяки виступам за Барселону (1982-1984), Наполі (1984-1991) і збірну Аргентини, з якою він ставав чемпіоном світу в 1986 році.
Також він був тренером збірної Аргентини. Останнім місцем роботи був аргентинський клуб Хімнасія і Есгріма, який він очолив у вересні 2019 року.