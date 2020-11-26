В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 26 листопада, зафіксовано 15 331 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 9617 осіб, померли 225 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 955 осіб;

летальних випадків – 225;

одужало – 9 617 осіб;

здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 677 189 осіб;

одужало – 317 395 осіб;

летальних випадків – 11 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", - розповів Степанов.



