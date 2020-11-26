В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 955 осіб;
летальних випадків – 225;
одужало – 9 617 осіб;
здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 677 189 осіб;
одужало – 317 395 осіб;
летальних випадків – 11 717;
проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", - розповів Степанов.