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В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали

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В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали
В Україні станом на ранок четверга, 26 листопада, зафіксовано 15 331 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 9617 осіб, померли 225 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 01

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02госпіталізовано – 1 955 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02летальних випадків – 225;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02одужало – 9 617 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 01

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07захворіло – 677 189 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07одужало – 317 395 осіб;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07летальних випадків – 11 717;

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 11
В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали 12

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Карантин визідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей
  • Super Gut
    Я напомню, что у квартальных чучел было 9 месяцев и колосальные 65млрд гривен для того чтобы не допустить короновирусной катастоофы. А что они делали все это время и за эти деньги? Только не смейтесь: снимали видосики и асфальтировали дороги. Поэтому, когда говорят, что зеленский тут не причем, мол нужно носить маски, то я посылаю таких деятелей нафиг. У преЗЕрватива было все, но он тупо забил на лохов, которые сходили на выборы по-приколу
  • Super Gut
    В экономике и без карантина будет дефолт. Об этом уже недели три говорят эксперты. Поскольку зеленые гомодрилы уничтожили все, что давало этой стране держаться на плаву
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