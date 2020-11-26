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Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов

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Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов
Вакцина проти коронавірусу, коли вона потрапить в Україну, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вакцина створює антитіла, які борються з вірусом. Якщо в людини, яка перехворіла, починають зникати антитіла, то зрозуміло, що їх потрібно оновити, вона так само перебуває під загрозою, особливо якщо вона в групі ризику. Але потрібно буде дивитися на конкретну вакцину", - пояснив Степанов.

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За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в межах міжнародної ініціативи COVAX.

"До 7 грудня ми маємо з ними усіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони тривають щодня. Щодня я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, в яких ми маємо намір купити вакцину. Є різні терміни постачання, все це буде в 2021 році", - розповів він.

Топ коментарі

  • VOLODUMUR Б
    Задовбали вже зі своєю вакциною...хто хоче жити не буде вакцинуватись
  • OA
    ""Вакцина создает антитела, которые борются с вирусом. Если у человека, который переболел, начинают пропадать антитела, то понятно, что их нужно обновить, он так же находится под угрозой, особенно если он в группе риска. Но нужно будет смотреть на конкретную вакцину", - пояснил Степанов."
    Источник: https://censor.net/ru/n3233301

    Всему есть предел, Степанов.
    Я понимаю, что Степанов - чиновник от медицины, но всему есть предел.
    Если у человека, переболевшего ковидом, не появились антитела к вирусу ковида, то каким образом они возникнут после вакцины?
    Степанов, почему переболевших корью, свинкой, скарлатиной, тифом спокойно пускают общаться с зараженными?
    Почему со мной, заболевшей корью, спокойно общались моя мать и мой муж, корью переболевшие (мать в детстве, муж в юности)?
    Потому, что заразиться больше не могли, вот почему.
    Они и не заразились.

    Степанов, пшел бы ты вон, поц позорный.
  • Алексей Хмара
    Короче людей подсадят на эту хрень, я представляю прибыль фармкомпаний если все население земли будет прививаться по 2-3 раза в год.
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