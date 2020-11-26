Вакцина проти COVID-19 буде потрібна навіть тим, хто перехворів, - Степанов
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Вакцина створює антитіла, які борються з вірусом. Якщо в людини, яка перехворіла, починають зникати антитіла, то зрозуміло, що їх потрібно оновити, вона так само перебуває під загрозою, особливо якщо вона в групі ризику. Але потрібно буде дивитися на конкретну вакцину", - пояснив Степанов.
За його словами, Україна розраховує отримати вакцину в межах міжнародної ініціативи COVAX.
"До 7 грудня ми маємо з ними усіма підписати всі технічні документи для отримання вакцини за цим механізмом, це 8 млн доз. Крім того, є переговори з іншими компаніями, вони тривають щодня. Щодня я проводжу наради, і є відповідна динаміка руху з іншими компаніями, в яких ми маємо намір купити вакцину. Є різні терміни постачання, все це буде в 2021 році", - розповів він.