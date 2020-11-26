Новини • Бюджет-2021

Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін

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Проєкт Держбюджету-2021 узгоджено з МВФ, - Мінфін
Міністерство фінансів України заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проєкту Держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Це було однією з передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ і отримання чергового траншу, йдеться в повідомленні пресслужби. Сторони обговорювали, зокрема, рамки доходів, видатків і дефіциту.

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"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Алексей Хмара
    Радость то какая, барин дал добро. А чего не дать если в бюджете основные расходы это выплаты по долгам а доходы это планы занять еще.
  • Геракл Платонович
    ЗЕлебобики...а помните как это было у ФИЛЬМЕ?)
  • Герхард
    Абсолютно не факт, что это не очередное вранье.
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