Хабар в 1,32 млн у Харківській ОДА: САП завершила слідство стосовно голови департаменту капбудівництва Винниченка

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалили рішення про завершення досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, у справі стосовно колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрія Винниченка, якого підозрюють в отриманні 1,32 млн грн хабаря.

Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Матеріали справи відкрито підозрюваному і його адвокату. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, узято під варту з альтернативою внесення застави, - САП

Як повідомлялося, увечері 3 серпня було затримано директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрія Винниченка. За інформацією НАБУ, чиновник вимагав 1,32 мільйона гривень за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" він визначив у розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності

6 серпня Винниченку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (шахрайство. – Ред.); ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів.

Винниченко був призначений начальником управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА на початку квітня цього року, а наприкінці липня став директором департаменту капітального будівництва ХОДА. До приходу в ХОДА тривалий час працював у "Харківобленерго".