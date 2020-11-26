Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН

Пандемія коронавірусу може звести нанівець 25 років зростання гендерної рівності. Через вплив пандемії жінки виконують набагато більше домашніх справ і турбот про сім'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це свідчать нові глобальні дані ООН-жінки.

"Усе, над чим ми працювали, на що пішло 25 років, може бути втрачено за рік", – зазначила заступниця виконавчого директора структури ООН-жінки Аніта Бхатія, слова якої цитує ВВС.

Можливості працевлаштування та освіти значно зменшились, а жінки можуть страждати від погіршення психічного і фізичного здоров’я. Тягар догляду становить реальний ризик повернення до гендерних стереотипів 1950-х років, – стверджує Бхатія.

Навіть до пандемії на кожну годину неоплачуваної роботи, що виконує чоловік, три години виконували жінки. Зараз ця цифра вища.

"Ще більш тривожним є те, що багато жінок фактично не повернуться до роботи", – говорить Аніта Бхатія.

Також читайте: Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль

Структура ООН-жінки попереджає, що скорочення кількості жінок, які працюють, негативно позначиться не тільки на добробуті жінок, але і на їхньому економічному прогресі та незалежності.

В Україні найбільше постраждали ті сфери економіки, де зосереджені переважно жінки. Значних збитків і скорочень зазнали сфери освіти, охорони здоров’я, культури та креативні індустрії, де працювало понад 60% жінок.