В Україні від сьогодні запровадили виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від сьогодні уповноважені видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Набув чинності відповідний законопроєкт.

Документ учора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги з безробіття для організації безробітним підприємницької діяльності.

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Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють:

страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);

страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

оплату лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.