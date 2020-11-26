Трамп знову заговорив про "сфальсифіковані" вибори: Нам потрібен відповідний суддя
Про це повідомило видання The Hill, передає Цензор.НЕТ.
"Ці вибори демократами були програні. Вони шахраювали. Вибори були сфальсифіковані", - сказав Трамп групі республіканців, які організували зустріч в Пенсільванії.
"Ми повинні ретельно порахувати підсумки виборів", - сказав Трамп, стверджуючи, що у нього є докази, необхідні для зміни результатів голосування.
Він додав: "Все, що нам потрібно, - це суддя, який вислухає справу належним чином".
Президент спілкувався з присутніми протягом декількох хвилин, зателефонувавши своєму раднику з передвиборчої кампанії Дженн Елліс, яка була присутня на зустрічі і включила гучний зв'язок.
The Hill нагадує, що позови, подані юридичною командою Трампа, про перегляд результатів голосування в низці штатів, були відхилені, в них визнали перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.
Зауваження Трампа прозвучали через два дні після того, як він розпорядився, щоб його адміністрація почала співпрацювати з перехідною командою Джо Байдена, щоб полегшити процес передачі влади.