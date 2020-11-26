Уруський визнав невиконання Кабміном впровадження закону "Про оборонні закупівлі" - закупівлі 2021 року під загрозою зриву, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Закон набуває чинності з 1 січня. Але як констатує в листі сам Уруський, всі три міністерства-виконавця більшість вимог прем'єр-міністра не виконали.
За оцінкою міністерства економіки для реалізації вимог закону слід розробити і прийняти не менше 25 нормативних актів Кабміну. А в цілому по всіх міністерствах і відомствах - близько 60 нормативних актів.
Часу практично немає. Уруський попросив продовження впровадження закону до 25 грудня. Постанови треба штампувати пачками, адже засідання Кабміну проходять раз на тиждень.
Ситуація ускладнюється тим, що Мінстратегпром досі по суті не створено, в міністерстві працює кілька людей.
Якщо до Нового року вся адміністративна робота в Кабміні не буде виконана, закон, який набирає чинності з 1 січня, не зможе запрацювати, але й старий закон втратить силу. Це буде важкий удар для оборонної сфери. І зараз повний хаос з держоборонзамовлення-2020 року, але попереду в 2021-му може бути параліч. Шмигаль зобов'язаний не тільки продовжити терміни резолюції, але і взяти під контроль ситуацію в цілому, запитати Уруського, чим допомогти з формуванням міністерства.
Відсутність уваги до організації роботи оборонного сектору призведе до дуже тяжких наслідків. Затримка з оформленням нормативної бази пересуне терміни прийняття держоборонзамовлення-2021. Держоборонзамовлення-2020 було прийнято фактично в травні 2020 го це за наявності нормативної бази. А затримка з правилами призведе до затримок у виконанні", - заявив Бутусов.