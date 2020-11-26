З 1 грудня е-паспорти можна буде пред'являти в банках, - НБУ

З 1 грудня 2020 року українці зможуть здійснювати касові операції у відділеннях банків за допомогою електронних документів у застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Згідно з повідомленням, цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта.

"Під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт (внутрішній. - Ред.) або закордонний цифровий паспорт", - зазначили в НБУ.

Відповідне нововведення Нацбанк анонсував серед інших, покликаних спростити здіснення касових операцій банками під час обслуговування клієнтів.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України розширив можливості електронних закордонного паспорта та ID-карти, в результаті чого в застосунку "Дія" можна буде здійснити більше операцій. Міністри дозволили використовувати інформацію із застосунку "Дія" в поштових відділеннях, банках і торгових мережах тощо.