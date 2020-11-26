Україна "фізично не встигає" отримати транш від МВФ до кінця року, - Рожкова

Співпраця з МВФ продовжується протягом всього часу, відтоді, коли Україна отримала перший транш.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському Радіо" заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Відтоді, коли ми отримали перший транш. З точки зору фізичного отримання грошей – сама програма, в якій ми працюємо, вона передбачає певні етапи. Ці етапи розбиті на частини – коли МВФ оцінює як ми виконали взяті на себе зобов’язання і лише після цього виділяє певний транш. Так от, етап, до якого ми зараз наближаємось, це – перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш", - підкреслила заступниця голови Нацбанку.

За словами Рожкової, Україна фізично не встигає отримати транш до кінця 2020 року.

"Тому що у МВФ є процедури: скільки часу триває перегляд, скільки часу готуються документи, коли вони подаються, і, тільки після цього, відбувається передача коштів. Враховуючи, що ми вже майже у грудні, а в Європі з 25 грудня починаються Різдвяні та новорічні свята, ми не встигаємо отримати гроші цього року", - пояснила Рожкова.

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