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Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн

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Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн
Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину, отримають по вісім тисяч гривень фінансової допомоги на порталі і в мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, допомогу отримають працівники або ФОП, якщо їхній роботодавець має одну із шести категорій Класифікації видів економічної діяльності:

  • 47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);
  • 55 - Тимчасове розміщування;
  • 56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
  • 59.14 - Демонстрація кінофільмів;
  • 90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
  • 93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

"Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень", - зазначив Федоров.

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Фінансова допомога надаватиметься одноразово.

"Програма підтримки за ініціативи Президента України прийнята Урядом та спрямована на розгляд до Верховної Ради", - додав віцепрем'єр.

Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн 01
Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн 02

Топ коментарі

  • Li Quan
    Ну, вестимой кто получит: всякие корабельные сосны, аналы табу и прочая обслуживающая слуг уродов публика
  • Eugen Mk
    У зелёной плесени правило такое: наобесчать и далее наобмануть.
    Зебилы заглатывают каждый раз на отлично.
  • заПППукин
    вопрос один, где этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат возьмет бабки при дыре в казначействе в 9,3 лярда и дефицита бюджета около 40 лярдов???
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