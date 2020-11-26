Контррозвідники СБУ перекрили міжнародний канал контрабанди через Україну російських товарів військового призначення

Контррозвідники СБ України блокували міжнародний канал поставки через територію України російських товарів військового призначення та запобігли їхньому можливому переправленню в країни санкційного списку Ради Безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київський компаній, які планували незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

"Для приховування російського походження товарів та їхнього військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.

За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блоковано спробу незаконного вивезення товарів військового призначення з України, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Тривають невідкладні слідчі дії.