МЗС Білорусі викликало посла України Кизима через "антибілоруські акції щодо посольства РБ в Україні"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року", - йдеться в повідомленні.
У МЗС РБ зазначили, що Кизиму "виражена крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони".
"Зазначено, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників Посольства та членів їхніх сімей", - додали в міністерстві.
Крім того, заявлено, що Республіка Білорусь очікує реакції української сторони в зв'язку з провокаціями, що мали місце щодо Почесного консульства Республіки Білорусь у Львові і "виходить з того, що акти вандалізму там будуть належним чином розслідувані, отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України, а винні понесуть справедливе покарання".