Прогресу в розробці плану дій стосовно Донбасу немає, - спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в середу не вдалося досягти прогресу щодо розробки проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод.

Про це повідомляється в заяві Спеціального представника Чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її Робочих груп у форматі відеоконференцій 25 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через відмінності у поглядах Робочої групи з політичних питань не вдалося досягти прогресу під час розробки проєкту плану дій відповідно до Мінських угод. Просування щодо цього питання потребує конструктивності та готовності до компромісів", - заявила спецпредставник ОБСЄ.

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У центрі дискусії Робочої групи з безпеки перебували питання дотримання режиму припинення вогню. Крім того, обговорювалося "функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення".

Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

"У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Прогрес у цьому питанні напередодні новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком", - заявила Грау.

У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Як повідомлялося, 5 листопада глава делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який в разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.