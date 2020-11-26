Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців

На виборах ректора Одеського національного медичного університету колектив підтримав главу Вченої ради, академіка Валерія Запорожана.

За кількістю голосів він випередив інших претендентів в 7 разів, його підтримали близько 80% усіх, хто проголосував.

За результатами підрахунку, Валерій Запорожан отримав 812 голосів, Олена Якименко - 113 голосів, Владлена Дубініна - 68 голосів.

Вибори відбулися в повній відповідності з законом, демократично і прозоро. Всі троє кандидатів були допущені до виборів. Від кожного на виборчій дільниці були присутні спостерігачі, від Міністерства охорони здоров'я - головний спеціаліст відділу керівних кадрів управління по роботі з персоналом Тетяна Савіна. На виборчій дільниці також працювали представники акредитованих ЗМІ. Процес голосування транслювався онлайн.





Крім того, адміністрація університету забезпечила дотримання протиепідеміологічних правил. Члени комісій були забезпечені масками, антисептиками, захисними стеклами. Вхід на дільницю здійснювався після температурного скринінгу і обов'язкової обробки рук, вдалося не допустити скупчення людей на ділянці.

Згідно із законом України про вищу освіту і відповідно до статуту ОНМедУ, посада ректора - виборна: шляхом таємного голосування його обирає трудовий і студентський колективи. Згідно зі статтею 42 Закону, ректора обирають штатні науково-педагогічні співробітники (75% від загальної кількості виборців), штатний управлінський, адміністративний та інший персонал (15%) і делегати від студентської спільноти (10%).

Довідка: Валерій Запорожан - академік НАМН України, заслужений винахідник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор і чинний глава Вченої ради ОНМедУ.