Новини

Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців

1 9377
Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців
На виборах ректора Одеського національного медичного університету колектив підтримав главу Вченої ради, академіка Валерія Запорожана.

За кількістю голосів він випередив інших претендентів в 7 разів, його підтримали близько 80% усіх, хто проголосував.

За результатами підрахунку, Валерій Запорожан отримав 812 голосів, Олена Якименко - 113 голосів, Владлена Дубініна - 68 голосів.

Вибори відбулися в повній відповідності з законом, демократично і прозоро. Всі троє кандидатів були допущені до виборів. Від кожного на виборчій дільниці були присутні спостерігачі, від Міністерства охорони здоров'я - головний спеціаліст відділу керівних кадрів управління по роботі з персоналом Тетяна Савіна. На виборчій дільниці також працювали представники акредитованих ЗМІ. Процес голосування транслювався онлайн.

Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців 01
Ректором Одеського медуніверситету обрано Запорожана. За нього проголосували близько 80% виборців 02

Крім того, адміністрація університету забезпечила дотримання протиепідеміологічних правил. Члени комісій були забезпечені масками, антисептиками, захисними стеклами. Вхід на дільницю здійснювався після температурного скринінгу і обов'язкової обробки рук, вдалося не допустити скупчення людей на ділянці.

Згідно із законом України про вищу освіту і відповідно до статуту ОНМедУ, посада ректора - виборна: шляхом таємного голосування його обирає трудовий і студентський колективи. Згідно зі статтею 42 Закону, ректора обирають штатні науково-педагогічні співробітники (75% від загальної кількості виборців), штатний управлінський, адміністративний та інший персонал (15%) і делегати від студентської спільноти (10%).

Довідка: Валерій Запорожан - академік НАМН України, заслужений винахідник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор і чинний глава Вченої ради ОНМедУ.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини