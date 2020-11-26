НАБУ завершило розслідування і передало до суду справу про хабар у $300 тис., який вимагала разом з подільниками чиновниця ОП Кондзеля

Національне антикорупційне бюро направило до суду обвинувальний акт щодо ексчиновниці Офісу Президента, ексзаступника міністра культури і керівника юридичної компанії, які за 300 тис. дол. США обіцяли організувати призначення на посаду члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"25 листопада 2020 року до суду направлено обвинувальний висновок. Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, 12 листопада 2019 року стало відомо про затримання директорки Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлани Кондзелі під час одержання першої частини хабаря в розмірі $ 150 тис.

Вищий антикорупційний суд України 15 листопада обрав запобіжний захід Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

У грудні ВАКС заарештував нерухомість керівниці департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.

У липні 2020 року матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.

Досудове розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснювали з жовтня 2019 року.