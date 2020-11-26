НАБУ завершило розслідування і передало до суду справу про хабар у $300 тис., який вимагала разом з подільниками чиновниця ОП Кондзеля
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"25 листопада 2020 року до суду направлено обвинувальний висновок. Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 12 листопада 2019 року стало відомо про затримання директорки Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлани Кондзелі під час одержання першої частини хабаря в розмірі $ 150 тис.
Вищий антикорупційний суд України 15 листопада обрав запобіжний захід Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.
У грудні ВАКС заарештував нерухомість керівниці департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі.
У липні 2020 року матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.
Досудове розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснювали з жовтня 2019 року.