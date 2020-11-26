Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз фонду.
За словами Дейнеги, Клімкін вже майже пів року активно залучений у роботу організації.
"Від стратегічних сесій у конфліктних переговорах, від консультацій за чашкою кави у виснажливих 12-годинних зустрічах - він щоразу був на висоті і, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду", - зазначає Дейнега.
"Ми повинні перемогти."Повернись живим" це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо фонду людей, які просто робили свою справу. Оскільки для всіх це історія їхнього життя і боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії - це велика честь і ще більша відповідальність. Дякую за те, що можу працювати в такій команді", - говорить Клімкін.
Також повідомляється, що 23 листопада наглядова рада призначила директором фонду ексглаву аналітичного відділу організації, ветерана Тараса Чмута.