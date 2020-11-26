За добу через COVID-19 у Києві померла 31 особа, одужали - 505, виявлено 1399 нових випадків, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу в Києві зафіксували 1399 хворих на коронавірус, померла 31 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За словами Кличка, на сьогодні в Києві вже 64 019 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 1227 киян.

Так, захворіли: 809 жінок віком від 19 до 98 років, 502 чоловіки віком від 18 до 90 років, 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років і 43 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Також захворіли 65 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 505 осіб. Загалом коронавірус подолали 21 942 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 250, у Святошинському - 202 та в Солом'янському - 179 випадків.

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"Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил!

Бережіть себе та тих, хто поруч!" - написав Кличко.



