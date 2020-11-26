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Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ

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Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ
В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поставка другій партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії препарату "ремдесивір". Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів. 14 тис. Ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, поставлені в регіони в медустанови. В цілому плануємо пролікувати близько 5 тис. осіб", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19

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Топ коментарі

  • cimbitep
    ВОНА набралась бесполезного и не нужного "тамифлю" по самое немогу и по космическим ценам, шмыга наберется очень вредного и так же не нужного "ремдесивира". и самое печальное - ни той, ни этому ничего за это не будет.
  • Дик Шелдон
    Препарат который ВОЗ раскритиковал за бесполезность от ковида. Спасибо родному Минздрав за заботу! Власть новая, а откаты от фармацевтических корпораций те же.
  • Kpnemo Kp
    Почему бы не найти и не посадить того мудака, который решил купить это бесполезную хрень? А потом удивляются -куда деньги делись из бюджета?
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