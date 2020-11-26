Новини • Тарифи ЖКГ

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

4 67941
"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".

"Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон'юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати - вони просто максимізують прибуток", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан

Ціна в грудні залишиться на рівні листопада і становитиме:

6,33 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Місячний".

6,45 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Річний".

Нафтогаз не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    я смотрю,зрадный народец так и не понял сути статьи...
    речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
    просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6876
  • Філ Менко
    ТА вже як би і так з доставкою більше 10 гривень
    "Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 6978
  • igor mandiur
    Та ну... Нах...А так надеялись!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини