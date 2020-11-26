"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".

"Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон'юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати - вони просто максимізують прибуток", - йдеться в повідомленні.

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Ціна в грудні залишиться на рівні листопада і становитиме:

6,33 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Місячний".

6,45 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Річний".