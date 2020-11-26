Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Дніпрі глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.

Також Зеленський огляне об'єкти, які зводять у рамках програми "Велике будівництво".

Також читайте: Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ