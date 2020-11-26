Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У Дніпрі глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.
Також Зеленський огляне об'єкти, які зводять у рамках програми "Велике будівництво".