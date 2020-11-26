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Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим

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Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Дніпрі глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.

Також Зеленський огляне об'єкти, які зводять у рамках програми "Велике будівництво".

Також читайте: Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ

Топ коментарі

  • wake up-UA
    Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым - Цензор.НЕТ 4777
  • Рабиндранат Чуб db39c8cd
    А на церемонію прощання з загиблим під час "перемир'я" воїном він приїхати не хоче? Чи боїться по хлібалу отримати?
  • Привет
    А когда уже зеленский прибудет на церемонию прощания с зеленским??? Пора уже...
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