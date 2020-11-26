Контакт-центр МОЗ почав приймати заявки на виклик мобільної бригади для ковід-тесту, - Степанов

Від сьогодні через контакт-центр МОЗ громадяни можуть викликати мобільну бригаду для забору зразків на тестування, але не екстрену медичну допомогу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Від сьогодні кожен може через контакт-центр МОЗ замовити мобільну бригаду за номером 0 800 60-20-19, якщо є симптоми коронавірусної хвороби. а вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Вам треба телефонувати на цей номер, і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме у вас мазок, для того, щоб зробити тест і підтвердити або спростувати COVID-19", - сказав Степанов.

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