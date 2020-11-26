"Тедіс Україна" йде до Верховного Суду

"Тедіс Україна" оскаржить у Верховному Суді рішення Північного суду.

Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планує подати касацію, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Компанія "Тедіс Україна" не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного Суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А таке рішення Північного суду вважаємо необґрунтованим і незаконним. Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, а й скорочення робочих місць по всій Україні в період коронакризи", - повідомляється на сайті компанії.

"Тедіс Україна" - одна з найбільших українських дистриб'юторських компаній. Штат компанії налічує близько 2,300 тис. співробітників. Регіональна мережа складається з 32 структурних підрозділів по всій території країни.