В Україні майже половина ліжок для пацієнтів із COVID-19 забезпечені киснем, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні під лікування хворих на COVID-19 відведено 57 446 ліжок, з них 27 482 ліжка забезпечені киснем.

Про це Степанов сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні вже відведено під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка, вільних - 13 653. Це ті дані, які ми збираємо кожного дня з лікарень, відведених для лікування хворих на COVID-19", - сказав Степанов.

Він додав що є напружена ситуація із забезпеченням киснем у Києві, Одеській, Черкаській та Сумській областях, утім, міністерство разом із місцевими органами влади намагається вирішити це питання.

Степанов також зазначив, що іншою проблемою є поширення недостовірної інформації, яка, за його словами, викликає у громадян паніку та відчуття незахищеності.

"Ми вже багато чули про чорні зони епіднебезпеки або неперевірену інформацію, фейки про те, що хтось забрав кисень у людини, щоб віддати іншій, або людину вигнали з лікарні на вулицю і вона померла на вулиці. Один із таких фейків - коли в лікарні Білої Церкви батько віддав кисень сину, а сам помер. Потім з’ясувалося, і я вдячний жінці-волонетру, яка це визнала, що це був фейк", - сказав Степанов.

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