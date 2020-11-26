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Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

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Українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали двох громадян України, які намагався в спідній білизні провезти діаманти, вартістю 15 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"За оперативною інформацією співробітників оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в аеропорту "Бориспіль" викрили "діамантових" мандрівників. Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка, прибули до Борисполя авіарейсом зі Стамбула.

Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 01

Зазначається, що всього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 г діамантів, різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках.

Сума оцінки "камінчиків" може сягати 15 млн гривень.

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Діаманти вилучено для проведення експертизи

Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 02

Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 03
Прикордонники затримали в Борисполі двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн 04
Фото: сайт Держприкордонслужби

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Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Блін землякі не паліть контору! Ми по статистиці сама жебрача країна Європи. Ви що хочете, щоби вони правду зрозуміли? виключили із цього списку і почали у нас бабки просити???
  • Антип61
    Прокуроры? Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн - Цензор.НЕТ 1543
  • Петя Петрович
    интересно как они уговорили их трусы снять?
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