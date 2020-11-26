Кількість хворих на COVID-19 значно вища за офіційну статистику, - Голубовська

Багато людей хворіють безсимптомно, тому не роблять тестів і не потрапляють у статистику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила лікарка-інфекціоністка і докторка медичних наук Ольга Голубовська.

"Офіційна статистика інфекційних хвороб завжди відстає від реальної. І світові дані абсолютно відстають від реальної кількості людей (які захворіли — ред.) Ми дізнаємося так звані оціночні дані, є інфекційні патології, які ми дізнаємося шляхом математичного моделювання, коли все це пройде по світу, через рік-півтора. Але реально хворих більше", - сказала Голубовська.

Вона додала, що багато людей хворіє безсимптомно, тому не роблять тестів, а відтак не потрапляють до статистики.

Водночас щодо смертності від COVID-19 Голубовська зазначила, що ці цифри також потребують аналізу. Наразі за її словами, жоден прогноз по розвитку пандемії не виправдав себе в повній мірі.

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"Я дуже побоююсь будь-яких прогнозів, бо якщо, не дай Боже, виникне якась мутація, яка наприклад, визначить, що цей вірус може передаватися від тварини до людини і від людини до тварини, як це було з норками, то це буде зовсім інше. Я сподіваюся, що цього не трапиться, тому що ви бачите, що зараз, на жаль, по всьому світу йде знищення цих тварин", - сказала Голубовська.

Вона нагадала, що свого часу в країнах Південно-Східної Азії було знищено за три місяці 130 млн курей через загрозу передачі одного зі штамів грипу.

"Була загроза передачі від людини до людини, а там смертність досягає 70%", - сказала Голубовська.

За словами лікарки, якщо збудник захворювання передається від тварини до людини, то перебіг хвороби у людини - важчий.